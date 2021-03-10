Sakarya'da kaçırdıkları adamı ölümle tehdit ettiler

Kentte yaşayan U.Y.’yi kaçırıp, eşine sosyal medyadan mesaj attığını öne sürerek tehdit edip para talep eden K.G. ile yanındaki 3 kişi o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan U.Y.’yi telefonla arayan K.G. görüşmek istedi.

Olumsuz yanıt alan K.G., İ.M., A.G. ve M.C.K.'yi de yanına alarak U.Y.’yi evinin önünden araçla kaçırdı.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİP, KAYDA ALDILAR

K.G., ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi’ndeki ormanlık alana götürdükleri U.Y.’nin cep telefonunu alıp eşi A.M.G.’ye mesaj attığını iddia ederek onu silahla öldürmekle tehdit etti.

Daha önce de U.Y.’den para talep ettiği iddia edilen K.G.'nin, uyuşturucu kullanarak tehditte bulunduğu anlar, aynı araçta bulunan başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

U.Y. olayın ardından şikayetçi olurken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

U.Y.’nin savcılıkta verdiği ifadede, K.G. ve beraberinde bulunan kişilerin kendisini kaçırdıktan sonra sopa ve silahla darbettiğini, K.G.’nin kendisini ölümle tehdit ederek “Pasaportum hazır, seni öldürüp giderim” dediğini söyledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler K.G., İ.M., A.G. ve M.C.K.’nın ‘Birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahla yağma’ ve ‘Birden fazla kişiyle silah zoruyla tehdit ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.