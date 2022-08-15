Sakarya’da kadının kopan parmağı aradılar

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışarak yaralanan kadının parmağı koptu. Kazayı görenler kopan parmağı bulmak için seferber oldu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan V.G. idaresindeki 54 AFH 102 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde duran 54 AGT 248 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.G. araç içinde sıkışarak yaralandı.

İtfaiye çıkardı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sakarya'da kazada kopan parmağı bulmak için seferber oldular VİDEO

Herkes aradı

İlk müdahalesi yapılan ve parmağının koptuğu fark edilirken kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında bölgeye bulunan vatandaşlar ise kopan parmağı bulmak için seferber oldu.

Parmak bulunamadı

Olay yerinde kopan parmağı didik didik arayan vatandaşlar herhangi bir bulguya rastlamadı.

İHA’nın haberine göre polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.