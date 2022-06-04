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Sakarya’da kadınları gizli çeken şüpheli yakalandı
Telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahsın sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.
- 04.06.2022 - 17:30
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen 18 yaşındaki Afganistan uyruklu şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı.
Sınır dışı edilecek
Kimliği tespit edilen Ş.S., polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
İHA’nın haberine göre Ş.S., adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
Sakarya’da kadınların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan şahıs, yakalandı VİDEO