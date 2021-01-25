Sakarya'da kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi

Kamyonun devrilmesi sonucu hurdaya dönen iki otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı 32 Evler Caddesi'nde seyreden 34 VE 7318 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde giden 2 otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza kırım ekipleri hurdaya dönen araçlardaki yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kaza nedeniyle Serdivan ilçesi girişinden şehre ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Sakarya'da kamyon otomobilin üzerine devrildi VİDEO