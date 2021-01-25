Euro
8.9933
-0.33%
Dolar
7.4041
-0.08%
Altın
442.57
0.17%
Borsa
1.54
-0.15%
Bitcoin
250.494
5.83%
EXEN Coin
18.62
-1.11%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Sakarya'da kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi

    Kamyonun devrilmesi sonucu hurdaya dönen iki otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
    • AA
    • 25.01.2021 - 20:32
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 20:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi

    Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı 32 Evler Caddesi'nde seyreden 34 VE 7318 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde giden 2 otomobilin üzerine devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza kırım ekipleri hurdaya dönen araçlardaki yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Öte yandan kaza nedeniyle Serdivan ilçesi girişinden şehre ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

    Sakarya'da kamyon otomobilin üzerine devrildi VİDEO

    Sakarya da kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi #1

    Sakarya da kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi #2

    Sakarya da kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir