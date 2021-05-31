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- Sakarya'da kamyon yolun ortasında alev aldı
Sakarya'da kamyon yolun ortasında alev aldı
Sakarya’nın D-650 karayolunda seyir halinde olan kamyon alevlere teslim oldu.
- İHA
- 31.05.2021 - 06:22
Sakarya- Bilecik D650 karayolunda meydana gelen olayda bir kamyon alev aldı.
YANGIN KASADA BAŞLADI
Kamyonun kasasında başlayan yangını fark eden sürücü aracı sağ şeride alarak durumu itfaiye haber verdi.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzenine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevleri kontrol altına alırken kamyonda maddi hasar oluştu.