Euro
10.4607
0.18%
Dolar
8.5723
0.09%
Altın
526.03
0.34%
Borsa
1.422
0%
Bitcoin
297.795
-1.39%
EXEN Coin
32.96
8.13%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Sakarya'da kamyon yolun ortasında alev aldı

    Sakarya’nın D-650 karayolunda seyir halinde olan kamyon alevlere teslim oldu.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 06:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da kamyon yolun ortasında alev aldı

    Sakarya- Bilecik D650 karayolunda meydana gelen olayda bir kamyon alev aldı.

    YANGIN KASADA BAŞLADI

    Kamyonun kasasında başlayan yangını fark eden sürücü aracı sağ şeride alarak durumu itfaiye haber verdi.

    ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzenine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler alevleri kontrol altına alırken kamyonda maddi hasar oluştu.

    Sakarya da kamyon yolun ortasında alev aldı #1

    Sakarya da kamyon yolun ortasında alev aldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir