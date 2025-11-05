Sakarya'da kamyonun kazanı patladı: 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Kargalıhanbaba Mahallesi’nde, Düzce istikametinde seyir halindeki özel bir şirkete ait kamyonda patlama meydana geldi.

ŞERİT ÇİZME MAKİNESİNİN KAZANI PATLADI: 2 İŞÇİ YARALANDI

Karayolları adına çalışan şirkete ait 54 AGL 990 plakalı kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesinin kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu E.C.E. (28) ve E.Y. (30) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.