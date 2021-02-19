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    Sakarya'da kapalı otoparkta yangın çıktı

    Yüzlerce aracın bulunduğu otoparkta, bir aracın motoru alev aldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 17:57
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    Sakarya'da kapalı otoparkta yangın çıktı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Demokrasi Meydanı altındaki kapalı otoparkta, K.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün araca binerek otoparktan çıkmak istediği esnada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Durumu fark eden sürücü olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sakarya'da kapalı otoparkta yangın çıktı VİDEO

    Sakarya da kapalı otoparkta yangın çıktı #1

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye erleri, yanan araca müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Yüzlerce aracın park halinde bulunduğu otoparkta lüks otomobilde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile araçta maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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