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    Sakarya’da kasaba giden sürücü, cezadan kurtulamadı

    Aracıyla kasaba et almaya giden sürücü, denetim yapan polise takıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza yazılan genç polise bağırarak, “En güzel kasap bu, başka yerden almıyorum” dedi.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 15:22
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    Sakarya’da kasaba giden sürücü, cezadan kurtulamadı

    Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis sorumluluk bölgesinde denetimlere takılan bir genç sürücü, cezadan kaçamadı.

    Yalı Mahallesi Liman mevkisinden İncilli Mahallesi Plaj Caddesi’ne aracıyla gelerek kasaptan et almak isteyen D.P. isimli gence, polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

    Uyarılara aldırış etmeyerek cezayı kabul etmeyen genç, polisin üzerine yürüyerek bağırmaya başladı.

    “EN GÜZEL KASAP BU”

    Polis memurunun ‘Araçla sokağa çıkmak yasak. Yürüme mesafesi olan yerlere gidebilirsin’ diye uyardığı D.P., polis memuruna “Ne, arkadaşım arkadaşım, bir ile beş arası dışarı çıkılmıyor mu, et alınmıyor mu? Ne tamamı ya, bir ile beş arasında arabamla gidemiyor muyum? En güzel kasap bu. Başka bir yerde böyle yok. Başka bir yerden almıyorum. Buraya da mecburen arabayla geliyorum. Liman’dan buraya yürüyecek miyim?” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

    Tüm çabaları sonuç vermeyen genç, ceza yemekten kurtulamadı.

    Sakarya’da kasaba giden sürücü, cezadan kurtulamadı #1

    Sakarya’da kasaba giden sürücü, cezadan kurtulamadı #2

    Sakarya’da kasaba giden sürücü, cezadan kurtulamadı #3

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