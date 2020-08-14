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    Sakarya'da kavga eden kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

    Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki kardeş, komşuları tarafından vuruldu. Kardeşlerden biri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 13:50
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 13:50
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    Sakarya'da kavga eden kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada kan döküldü.

    Küçücek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Zekeriya K. ile komşuları Selahattin ve Hayati Aydemir kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KARDEŞLERE ATEŞ ETTİ

    Kavga sırasında Zekeriya K., tabancasını çekip Aydemir kardeşlere ateş etti. Zekeriya K. otomobille kaçarken, yaralanan Selahattin ve Hayati Aydemir kadeşler çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

    Tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Aydemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hayati Aydemir ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Jandarma ve polis ekipleri, olayın ardından kaçan Zekeriya K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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