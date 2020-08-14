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Sakarya'da kavga eden kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da kavga eden kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki kardeş, komşuları tarafından vuruldu. Kardeşlerden biri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.