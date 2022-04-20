Sakarya'da kavgada fenalaşan öğrenci kurtarılamadı

Bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavga esnasında fenalaşarak kalbi duran 17 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

İHA'nın haberine göre; kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalbi duran öğrenci kurtarılamadı

Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan 17 yaşındaki E.İ. isimli öğrenci, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.