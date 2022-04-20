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    Sakarya'da kavgada fenalaşan öğrenci kurtarılamadı

    Bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavga esnasında fenalaşarak kalbi duran 17 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 20.04.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 14:37
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    Sakarya'da kavgada fenalaşan öğrenci kurtarılamadı

    Sakarya'nın Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kalbi duran öğrenci kurtarılamadı

    Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan 17 yaşındaki E.İ. isimli öğrenci, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    E.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Sakarya da kavgada fenalaşan öğrenci kurtarılamadı #1

    Sakarya da kavgada fenalaşan öğrenci kurtarılamadı #2

    Sakarya da kavgada fenalaşan öğrenci kurtarılamadı #3


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