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    Sakarya'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Sakız toprağa verildi

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda silahla vurulmaş halde cesedi bulunan Erdal Sakız (43), son yolculuğuna uğurlandı.
    • 20.11.2022 - 19:49
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    Sakarya'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Sakız toprağa verildi

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı.

    Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

    Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti.

    Otopsinin ardından defnedildi

    Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

    DHA'nın aktardığına göre Erdal Sakız’ın cesedi otopsi işlemleri sonrası bugün Kurudere Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sakız'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Sakarya da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Sakız toprağa verildi #1

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    Sakarya da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Sakız toprağa verildi #4

    Sakarya da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Sakız toprağa verildi #5


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