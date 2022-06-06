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    Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

    25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan'ın arkadaşı, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
    • 06.06.2022 - 01:16
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    Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

    Sakarya’da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin gerçek ortaya çıktı.

    Ev sahibi sorunca şüpheler oğluna yöneldi

    Olay, Savaş Aydoğan’ın ev sahibi Cemal T.’nin, Aydoğan’a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı. Cemal T., durumu Aydoğan’ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.’ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan’ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti.

    Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı - VİDEO

    Oğlu ifade verdikten sonra kayboldu

    İHA'nın haberine göre; M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan’ın ailesini Sakarya’ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.’nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.

    Sakarya da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı #1

    Aydoğan'ın kız arkadaşı gözaltına alındı

    Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan’ın kız arkadaşı Kocaeli’de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Sakarya da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı #2

    Teslim oldu, cinayeti itiraf etti

    Kocaali Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem T.’nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan’ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı.

    Sakarya da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı #3

    Öldürüp bahçeye gömdüğünü söyledi

    Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.’nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem T., ilk ifadesinde, Aydoğan’ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.

    Sakarya da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı #4

    42 gün sonra Savaş Aydoğan'ın cansız bedeni bulundu

    Cem T.’nin itirafı sonrasında acı gerçek ortaya çıktı. Savaş Aydoğan’ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı. Aydoğan’ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Cem T. ise Kocaali Adliyesine sevk edildi.

    Sakarya da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı #5

    Sakarya da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı #6

    Sakarya da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı #7

    Sakarya da kayıp kuaförü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı #8


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