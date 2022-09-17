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    Sakarya'da kayıp şahıs, uçurumda ölü bulundu

    Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Hamza Şık, kullandığı traktörünün devrilmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumda ölü bulundu.
    • 17.09.2022 - 01:16
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    Sakarya'da kayıp şahıs, uçurumda ölü bulundu

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kaş mevkisinde Hamza Şık'a(46), ailesi yaklaşık 6 saat boyunca ulaşamadı. Yapılan aramalar neticesinde Hamza Şık, ağabeyi tarafından yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma traktörüyle yuvarlanmış halde bulundu.

    Uçurumda cansız bedeni bulundu

    DHA'nın haberine gçre; ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Şık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Şık'ın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

     

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