Sakarya'da kayıp şahıs, uçurumda ölü bulundu

Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Hamza Şık, kullandığı traktörünün devrilmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumda ölü bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kaş mevkisinde Hamza Şık'a(46), ailesi yaklaşık 6 saat boyunca ulaşamadı. Yapılan aramalar neticesinde Hamza Şık, ağabeyi tarafından yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma traktörüyle yuvarlanmış halde bulundu.

Uçurumda cansız bedeni bulundu

DHA'nın haberine gçre; ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Şık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Şık'ın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.