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    Sakarya'da kaza yapan araç durmadı

    Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 13.08.2022 - 15:48
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    Sakarya'da kaza yapan araç durmadı

    Sakarya Serdivan İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil önündeki araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı. Büyük bir kazanın önüne geçilen olay sonrasında, kazaya karışan otomobilin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir restoranın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    "Büyük bir zincirleme kaza atlatıldı"

    İHA'nın haberine göre; kaza anında restoranın önünde bulunan Enes Baytar, “Birden ses geldi ve büyük bir kaza olduğunu düşündük. Fakat arkamızı dönüp baktığımız otomobil savruldu ve biranda yolun ortasında durdu. Bizde ne olduğunu anlamadık. Hemen kaza yerine doğru ilerlemeye başladık. O esnada otomobil sürücüsünün refleksi daha büyük bir kazanın önüne geçti. Kaza sonrasında otomobil ara sokağa girerek yoluna devam etti. Büyük bir zincirleme kaza atlatıldı, herhangi bir yaralı yok. Bizlerde o anda restoranın önündeydik burada bulunan insanlarla birlikte panikledik. Ucuz şekilde atlatıldı kaza. Tabi biz kazadan sonra hemen olay yerine gittik. Kazaya karışan otomobilden yola dökülen parçalar farklı bir kazaya sebebiyet vermesin diye trafiği durdurduk.” ifadelerine yer verdi.

    Sakarya kaza

    Sakarya'da kaza yapan araç durmadı VİDEO

    Sakarya kaza

    Sakarya kaza

    Sakarya kaza


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