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    Sakarya’da kazada ağır yaralanmıştı: 172 gün sonra can verdi

    Motosikletten düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki 3 çocuk babası, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 17:59
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    Sakarya’da kazada ağır yaralanmıştı: 172 gün sonra can verdi

    14 Eylül 2021 tarihinde Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Halit Karapekmez (35) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilmişti.

    Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

    172 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

    Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karapekmez, 172 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    Taraklı Devlet Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan 3 çocuk babası Karapekmez'in cenazesi ise ikindi namazı sonrasında Hacıyakup Paşalar Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Sakarya’da kazada ağır yaralanmıştı: 172 gün sonra can verdi #1

    Sakarya’da kazada ağır yaralanmıştı: 172 gün sonra can verdi #2

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