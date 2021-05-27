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- Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti
Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti
- İHA
- 27.05.2021 - 18:05
- Güncelleme : 27.05.2021 - 18:10
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ana Sokak istikametinden Yeni Bosna Caddesi’ne doğru seyir halinde olan hafif ticari araç ile Pembe Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sokak birleşiminde çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile araçlardan biri yan yattı.
Çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu.
KAMERAYA YANSIDI
Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, ekipler gelene kadar aracı kendi imkanları ile yerinden kaldırdı.
O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedaviye alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.