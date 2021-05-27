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    Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti

    İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri yan yattı. Çevredeki vatandaşlar, yaralıları kurtarmak için yan yatan arabayı kendi elleri ile kaldırdı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 18:10
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    Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ana Sokak istikametinden  Yeni Bosna Caddesi’ne doğru seyir halinde olan hafif ticari araç ile Pembe Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sokak birleşiminde çarpıştı.

    Kazanın şiddeti ile araçlardan biri yan yattı.

    Çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, ekipler gelene kadar aracı kendi imkanları ile yerinden kaldırdı.

    O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan 3 kişi, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti VİDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Tedaviye alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti #2

    Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti #3

    Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti #4

    Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti #5

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