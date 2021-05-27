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Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti

Sakarya’da kazada yan yatan aracı, vatandaşlar düzeltti

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri yan yattı. Çevredeki vatandaşlar, yaralıları kurtarmak için yan yatan arabayı kendi elleri ile kaldırdı.