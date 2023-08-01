İHA
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Sakarya’da korkunç bir kaza yaşandı.
Söğütlü ilçesinde yaşanan olayda, yabancı plakalı araç kazaya karıştı.
Almanya’dan geldiği öğrenilen E.E. idaresindeki panelvan tipi otomobil kontrolden çıktı.
Ekipler sevk edildi
Takla atan aracı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
"Ben öldüm mü?"
Bu sırada kazanın şokundan çıkamayan kadın, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin.” dedi.
Sağlık ekipleri ise yaralı kadını ‘Hayır ölmedin’ diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.