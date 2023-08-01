Sakarya'da kazada yaralanan kadın: Ben öldüm mü Seyir halindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada yaralan kadın, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, “4 çocuğum var, ben öldüm mü doğru söyleyin" dedi. O anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Sakarya’da korkunç bir kaza yaşandı. Söğütlü ilçesinde yaşanan olayda, yabancı plakalı araç kazaya karıştı. Almanya’dan geldiği öğrenilen E.E. idaresindeki panelvan tipi otomobil kontrolden çıktı. Ekipler sevk edildi Takla atan aracı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. "Ben öldüm mü?" Bu sırada kazanın şokundan çıkamayan kadın, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin.” dedi. Sağlık ekipleri ise yaralı kadını ‘Hayır ölmedin’ diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.