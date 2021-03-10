Sakarya'da kediye işkence edildi

Serdivan ilçesinde işkence edilmiş ve organları kesilmiş halde bulunan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, sokak ortasında bir kedinin kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar, hayvanın yanına gitti.

Hayvanın yanına yaklaştıklarında gözlerinin ve kulağının olmadığını fark eden vatandaşlar, şoke oldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Veterinere götürülen kedi, tedavi altına alındı. Duruma tepki gösteren hayvan severler, olayın faili yada faillerinin bulunmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



