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    Sakarya'da kediye işkence edildi

    Serdivan ilçesinde işkence edilmiş ve organları kesilmiş halde bulunan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 00:39
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    Sakarya'da kediye işkence edildi

    Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, sokak ortasında bir kedinin kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar, hayvanın yanına gitti.

    Hayvanın yanına yaklaştıklarında gözlerinin ve kulağının olmadığını fark eden vatandaşlar, şoke oldu.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Veterinere götürülen kedi, tedavi altına alındı. Duruma tepki gösteren hayvan severler, olayın faili yada faillerinin bulunmasını istedi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da kediye işkence edildi #1

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