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    Sakarya’da, kediyi göle atıp video çekenler yakalandı

    Sapanca’da, kediyi göle atan Irak uyruklu O.M. ve video çekip sosyal medyada yayınlayan M.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 17:45
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    Sakarya’da, kediyi göle atıp video çekenler yakalandı

    Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Irak uyruklu O.M. (16) boyun kısmından tuttuğu kediyi göle attı. M.A. (17) isimli Irak uyruklu arkadaşı ise o anları kameraya çekti.

    Kedi, gölden yüzerek kıyıya çıktı Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine kullanıcılar tepki gösterdi.

    KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Görüntüleri izleyen polis ekipleri, dün gece Sapanca Gölü kenarında videoyu çekip kendi sosyal medyasında yayınlayan M.A. ile kediyi göle atan O.M.’yi kısa sürede yakaladı.

    Sakarya’da, kediyi göle atıp video çekenler yakalandı VİDEO

    İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirilen çocuklar hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Çocuklar daha sonra işlemler için İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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    Sakarya’da, kediyi göle atıp video çekenler yakalandı #2

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    Sakarya’da, kediyi göle atıp video çekenler yakalandı #6

    Sakarya’da, kediyi göle atıp video çekenler yakalandı #7

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