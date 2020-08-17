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Sakarya'da kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı

Sakarya'da kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı

Bahçesine ektiği kenevirlerin çalındığını gören E.J. ile hırsızlık yaptığı öne sürülen Ş.D. arasında çıkan çatışma sonucu, iki şahıs da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.