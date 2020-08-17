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    Sakarya'da kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı

    Bahçesine ektiği kenevirlerin çalındığını gören E.J. ile hırsızlık yaptığı öne sürülen Ş.D. arasında çıkan çatışma sonucu, iki şahıs da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 13:57
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 13:57
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    Sakarya'da kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı

    Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hallaç Mahallesi’nde yaşayan  E.J., bahçesine ektiği kenevirleri kontrol etmeye çıktığında Ş.D.’nin kenevirleri çaldığını görünce, evdeki tüfeğini alarak geri geldi.

    Ş.D. de üzerindeki tabancayı çıkarınca ikili arasında çatışma çıktı.

    İKİSİ DE YARALANDI

    E.J., karnına isabet eden kurşunla Ş.D. ise eline ve başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

    Sakarya da kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Tabancasını olay yerinde düşüren Ş.D., kimliği belirsiz kişilerce Sakarya’nın Erenler ilçesindeki özel hastaneye getirildi. E.J. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    KENEVİRLER İMHA EDİLDİ

    Jandarma ekipleri, kenevirleri sökerek imha etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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