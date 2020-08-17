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- Sakarya'da kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı
Sakarya'da kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı
- DHA
- 17.08.2020 - 13:57
- Güncelleme : 17.08.2020 - 13:57
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hallaç Mahallesi’nde yaşayan E.J., bahçesine ektiği kenevirleri kontrol etmeye çıktığında Ş.D.’nin kenevirleri çaldığını görünce, evdeki tüfeğini alarak geri geldi.
Ş.D. de üzerindeki tabancayı çıkarınca ikili arasında çatışma çıktı.
İKİSİ DE YARALANDI
E.J., karnına isabet eden kurşunla Ş.D. ise eline ve başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Tabancasını olay yerinde düşüren Ş.D., kimliği belirsiz kişilerce Sakarya’nın Erenler ilçesindeki özel hastaneye getirildi. E.J. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
KENEVİRLER İMHA EDİLDİ
Jandarma ekipleri, kenevirleri sökerek imha etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.