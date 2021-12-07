Sakarya'da kesilmek üzere farklı illerden getirilen 40 at kurtarıldı

Arifiye ilçesinde, nehir kenarında atların kesildiği ihbarı üzerine bölgeye baskın yapan jandarma ekipleri, farklı illerden getirilen 40 at ve kasap aletleri buldu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Sakarya Nehri kenarında 8- 10 kişilik grubun at kestiği yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

FARKLI İLLERDEN 40 AT ARİFİYE'YE GETİRİLDİ

Bölgeye yapılan baskında, Engin H. (37), jandarma ekiplerine 40 atı farklı illerden tır ile Arifiye ilçesine getirdiğini, atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi.

ARAMADA KASAP ALETLERİ TESPİT EDİLDİ

Engin H.'nin yanında akrabalarının da olduğu görülürken, bir araçta yapılan aramada ise bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletlerinin bulunduğu tespit edildi.

ATLAR BAKIMSIZ VE ÖLMEK ÜZERE BULUNDU

Ayrıca bölgedeki atlardan 5’inin yerde yattığı ve ölmek üzere olduğu, sağ olanlarının ise bakımsız olduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilirken, soruşturma başlatıldı.

Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari işlem başlatıldı.