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    Sakarya'da kestiği ağaç üstüne düşünce yaşamını yitirdi

    Sapanca ilçesindeki ormanda kesim işi yapan İbrahim Kös, ağacın üstüne düşmesi sonucunda ağır yaralandı. Yaşanan olay sonrasında hastaneye kaldırılan vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 04:20
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    Sakarya'da kestiği ağaç üstüne düşünce yaşamını yitirdi

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde feci bir olay meydana geldi.

    Ormanda kesim işi yapan İbrahim Kös, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

    Birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kös, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kös'ün cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

    Kös'ün cenazesi yarın Dibektaş aile kabristanlığında toprağa verilecek.

    Olayla ilgili de soruşturma devam ediyor.

    Sakarya da kestiği ağaç üstüne düşünce yaşamını yitirdi #1

    Sakarya da kestiği ağaç üstüne düşünce yaşamını yitirdi #2

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