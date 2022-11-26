Sakarya'da kiraya verdiği evi çöp içinde buldu

Kiracılarından 6 aydır kira alamayan ev sahipleri dairenin kapısını açtığında çöp evle karşılaşınca şoke geçirerek kiracıyı aramaya başladı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Nihat Arslan ve eşi, evlerini altı ay önce kiracıya verdi.

İstanbul'da yaşayan ev sahibi Nihat Arslan, kiracısının altı aydır kira vermemesi üzerine evine gitti.

Eve giren ev sahibi ve eşi, karşılaştığı manzara karşısında şoke geçirdi.

"Ev leş içerisinde her yer yıkık dökük"

Nihat Arslan, "S.Ö. isimli şahsa evimizi kiraladık. S.Ö. ve eşi U.Ö., eve girerken bir depozito ve bir de kira aldık. O günden itibaren 6 aydır kira vermiyorlar. Evimizden kira alamadığımız gibi bir de evi çöp eve çevirmişler. Ev leş içerisinde, her yer yıkık dökük. Faturalar birikmiş ve evin elektriğini, suyunu da kesmişler. Evde pislik içerisinde yaşıyorlar. Evden çıkmalarını istiyoruz. Hukuki süreci başlattık. Bu kişilere kimse ev vermesin, dikkatli olsunlar." diye konuştu.

"Sinirden yemin ederim elim ayağım tutmuyor"

İHA'nın haberine göre, Nihat Arslan’ın eşi de evin halini cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, "Şu eve bak, evin haline bak. Kedilere bak, eve bak eve. Kapılar bitmiş, bu ne hal Allah’ım. Bu nasıl bir ev? O kadın gelsin buraya. Sinirden yemin ederim elim, ayağım tutmuyor. Sinirden telefonu tutamıyorum. Bunlar burada nasıl yaşadı? Evin içi kedi dolu." ifadeleri de dikkat çekti.