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    Sakarya'da kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

    Sürücünün radyoyu açmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı tarlaya uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
    • İHA
    • 29.01.2021 - 19:58
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    Sakarya'da kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

    Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Tuzla mevkiinde Mustafa A. yönetimindeki 54 FL 291 plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

    Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

    "RADYOYU AÇARKEN ARABAYI KAÇIRDIM"

    Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Mustafa A., “Aracın radyosunu açayım dedim. Arabayı nasıl kaçırdım ben de anlamadım.” ifadelerini kullandı.

    Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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