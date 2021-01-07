Sakarya’da kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü

Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve Kocaeli’de ikamet ettiği öğrenilen İsmail Durmaz idaresindeki 41 UM 084 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon, bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerince kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Durmaz ve yanında yolcu olarak bulunan Fikret Karakaya uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kişinin de öldüğü tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.