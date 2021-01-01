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    Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kaza kamerada

    Sakarya’nın Hendek ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü kamyon, bariyerlere çarparak devrildi.
    • İHA
    • 01.01.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 15:37
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    Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kaza kamerada

    Sakarya'nın Hendek İlçesi Bayraktepe Mahallesi Bayraktepe mevkisinde meydana gelen olayda, Esat A. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yatarak sürüklendi.

    Metrelerce sürüklenen kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarparak bahçeye ters bir şekilde devrildi.

    SÜRÜCÜ KENDİ ÇABALARIYLA KURTULDU

    Hurdaya dönen kamyondan sürücü, kendi çabalarıyla kurtuldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    kamyon kaza

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kaza kamerada VİDEO

    kamyon kaza

    kamyon kaza

    kamyon kaza

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