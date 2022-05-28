Sakarya'da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü ve çarptığı genç, hayatını kaybetti

Sakarya'da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü ve çarptığı genç, hayatını kaybetti

Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce elektrik direğine daha sonrasında ise 21 yaşındaki gence çarparken,

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Önce direğe sonra, yolda yürüyen gence çarptı

Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki direğe daha sonrasında ise 21 yaşındaki Enes Özdemir isimli gence çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya, hayatını kaybetti

İHA'nın aktardığına göre; olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Serdar Şendur ve 21 yaşındaki genç Enes Özdemir, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.