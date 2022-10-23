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    Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

    Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
    • 23.10.2022 - 01:34
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    Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

    Sakarya'da D010 Karayolu Kocaali istikametinde meydana gelen kazada, C.K. idaresindeki 54 NG 429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarına devrildi.

    4 kişi yaralandı

    Meydana gelen kazada sürücü C.K., Y.İ.K., R.K. ve A.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sakarya da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı #1

    Yaralıların sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Sakarya da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı #2

    Sakarya da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı #3

    Sakarya da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı #4


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