Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da D010 Karayolu Kocaali istikametinde meydana gelen kazada, C.K. idaresindeki 54 NG 429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarına devrildi.

4 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada sürücü C.K., Y.İ.K., R.K. ve A.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Yaralıların sağlık durumu iyi

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



