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- Sakarya'da köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı
Sakarya'da köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı
Karasu ilçesinde, E.D., gezdirdiği köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 09.01.2022 - 17:16
- Güncelleme : 09.01.2022 - 18:09
Sakarya'nın Karasu ilçesinde E.D., köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki esnafın baktığı sokak köpeği ile karşılaştı.
İki hayvan birbirine saldırıken, E.D. köpeğini tasmasından tutmaya çalıştı.
SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI
E.D. köpekleri ayıramayınca üzerindeki bıçağı çıkartarak sokak köpeğini bıçakladı.
E.D. daha sonra köpeğiyle birlikte uzaklaştı. Esnafın haber vermesi üzerine belediye ve polis ekipleri geldi.
Bıçaklanması nedeniyle yaralanan sokak köpeği, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
POLİS İFADESİNİ ALDI
Polis çevredeki esnafın ifadesini alırken, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, E.D.’nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sakarya'da köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı VİDEO