Sakarya'da köpekten korkan kurye ağaca çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bahçedeki köpekten korkan kuryenin, yüzlerde tebessüm bırakan anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki eve kargo getiren kurye görevlisi, aracından inerek bahçeye girdi.

Kargo paketini evin girişine fırlatan kurye, giderken bahçedeki Alman kurdu cinsi köpekle karşılaştı.

PANİK YAPTI

Köpeği görünce paniğe kapılan ve köpek tarafından kovalanan kurye, bahçede bulunan ağaca tırmandı.

Bir süre ağacın altından kuryeye havlayan köpek, açık bırakılan bahçe kapısından dışarı çıktı.

BİR SÜRE SONRA İNİP GİTTİ

Köpeğin bahçeden çıkmasını fırsat bilen görevli, hiçbir şey olmamış gibi aracına bindi.

Köpek kuryeyi kovaladı VİDEO













