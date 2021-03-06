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Sakarya'da koronavirüsü unutup kumar oynayanlara polis baskını

Sakarya'da koronavirüsü unutup kumar oynayanlara polis baskını

Bir evdeki insan yoğunluğunu fark eden polis ekipleri harekete geçti. Evin, iş yerine çevrilerek kumara oynatıldığı ortaya çıktı.