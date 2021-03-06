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    Sakarya'da koronavirüsü unutup kumar oynayanlara polis baskını

    Bir evdeki insan yoğunluğunu fark eden polis ekipleri harekete geçti. Evin, iş yerine çevrilerek kumara oynatıldığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 16:28
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    Sakarya'da koronavirüsü unutup kumar oynayanlara polis baskını

    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında, denetim çalışmaları sürüyor.

    Polis ekipleri, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde, bir evde birçok insanın bir arada olduğunu fark etti.

    Ekipler tarafından eve baskın düzenlendi.

    İŞ YERİNE ÇEVİRDİLER

    Baskında, evin iş yerine çevrildiği görüldü.

    İçeride bulunan 14 kişinin koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edildi.

    PULLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramada oyun kağıtlarının yanı sıra para yerine kullanılan pullar ele geçirildi.

    CEZA VERİLDİ

    14 kişiye ise koronavirüs salgınına yönelik alınan kısıtlama kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

    Sakarya da koronavirüsü unutup kumar oynayanlara polis baskını #1

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