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    Sakarya'da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, eşiyle ayrılmak üzere olan ve sinir krizi geçiren kadın, evin balkanonundan giren ekipler tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 06:52
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    Sakarya'da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler

     

    Sakarya'nın Serdivan ilçesi, Ortamahalle Mahallesi Doğanay Sokak’ta, eşiyle boşanma aşamasında olan G.A. isimli kadın, yalnız yaşadığı evde sinir krizi geçirdi.

    ÇIĞLIKLARI DUYANLAR POLİSİ ARADI

    G.A'nın seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler, G.A.'nın kendini odaya kilitlemesi nedeniyle birinci kattaki daireye balkondan girdi.

    Sakarya da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler #1

    TEDAVİ ALTINDA

    Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan G.A. tedavi altına alındı.

    Sakarya da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler #2

    Sakarya da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler #3

    Sakarya da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler #4

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