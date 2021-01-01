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- Sakarya'da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler
Sakarya'da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, eşiyle ayrılmak üzere olan ve sinir krizi geçiren kadın, evin balkanonundan giren ekipler tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 01.01.2021 - 06:52
Sakarya'nın Serdivan ilçesi, Ortamahalle Mahallesi Doğanay Sokak’ta, eşiyle boşanma aşamasında olan G.A. isimli kadın, yalnız yaşadığı evde sinir krizi geçirdi.
ÇIĞLIKLARI DUYANLAR POLİSİ ARADI
G.A'nın seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler, G.A.'nın kendini odaya kilitlemesi nedeniyle birinci kattaki daireye balkondan girdi.
TEDAVİ ALTINDA
Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan G.A. tedavi altına alındı.