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Sakarya'da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler

Sakarya'da kriz geçiren kadını kurtarmak için balkondan girdiler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, eşiyle ayrılmak üzere olan ve sinir krizi geçiren kadın, evin balkanonundan giren ekipler tarafından kurtarıldı.