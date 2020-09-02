Sakarya'da küçük kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki F.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul’da yaşayan 58 yaşındaki F.N., yaklaşık 1 yıl önce Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’ne yerleşti.

F.N.'nin burada satın aldığı araziyi ise dergah yaptığı iddia edildi.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

F.N., 28 Ağustos'ta ise Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.