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    Sakarya'da küçük kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

    Cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki F.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 13:16
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    Sakarya'da küçük kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

    İstanbul’da yaşayan 58 yaşındaki F.N., yaklaşık 1 yıl önce Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’ne yerleşti.

    F.N.'nin burada satın aldığı araziyi ise dergah yaptığı iddia edildi.

    CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

    F.N., 28 Ağustos'ta ise Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

    Sakarya da küçük kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı #1

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