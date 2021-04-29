Sakarya’nın Serdivan ilçesinde motosikletinin üzerinde otomobil sürücüsüne yumruk atıp, küfreden ve ölüm tehdidi savuran şahıs darbedilen kişi üzerine gelince motoru sürükleyerek kaçtı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi, kendisini tehlikeye attığı iddiasıyla arkasından gelen otomobilin sürücüsüne saldırdı.

Motosikletiyle aracın camına yanaşıp küfür ve hakaret eden şahıs, bunun da ötesine geçip camdan içeri yumruk savurdu.

Saldırı sırasında elini beline götüren şahıs ayrıca ’Seni vururum’ diyerek tehdit etti.

Sakarya'da küfredip tehdit ettiği sürücü araçtan inince kaçtı VİDEO

SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNDİ

Darbedilen otomobil sürücüsü, aracın kapısını zorlayıp açarak aşağı inince durum bu kez değişti.

MOTORLA KAÇTI

Otomobil şoförünün üzerine geldiğini gören saldırgan motosikletini sürükleyerek kaçtı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.