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    Sakarya'da kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi yakalandı

    Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
    • 10.10.2022 - 04:27
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    Sakarya'da kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi yakalandı

    Kayacık Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda devriye gezen jandarma ekipleri kuş sesi çıkaran teyp buldu.

    Kuş sesi çıkaran teyp ile avcılık yaptılar

    İHA'nın aktardığına göre; yapılan incelemeler neticesinde ise ekipler, R.Y. ve K.B. isimli 2 kişinin teypten çıkan kuş sesleriyle avcılık yaptığını tespit etti.

    Şahıslar ekipler tarafından yakalanırken haklarında ‘Avda kullanılması yasak malzeme kullanmak’ suçundan haklarında işlem başlatıldı.

    Sakarya da kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi yakalandı #1


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