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- Sakarya'da kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi yakalandı
Sakarya'da kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi yakalandı
Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
- 10.10.2022 - 04:27
Kayacık Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda devriye gezen jandarma ekipleri kuş sesi çıkaran teyp buldu.
Kuş sesi çıkaran teyp ile avcılık yaptılar
İHA'nın aktardığına göre; yapılan incelemeler neticesinde ise ekipler, R.Y. ve K.B. isimli 2 kişinin teypten çıkan kuş sesleriyle avcılık yaptığını tespit etti.
Şahıslar ekipler tarafından yakalanırken haklarında ‘Avda kullanılması yasak malzeme kullanmak’ suçundan haklarında işlem başlatıldı.