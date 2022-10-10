Sakarya'da kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi yakalandı

Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kayacık Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda devriye gezen jandarma ekipleri kuş sesi çıkaran teyp buldu.

Kuş sesi çıkaran teyp ile avcılık yaptılar

İHA'nın aktardığına göre; yapılan incelemeler neticesinde ise ekipler, R.Y. ve K.B. isimli 2 kişinin teypten çıkan kuş sesleriyle avcılık yaptığını tespit etti.

Şahıslar ekipler tarafından yakalanırken haklarında ‘Avda kullanılması yasak malzeme kullanmak’ suçundan haklarında işlem başlatıldı.