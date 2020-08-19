Sakarya'da lastiği patlayan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Sakarya'da lastiği patlayan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan yolcu minibüsü, park halindeki 3 araca çarptı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi mevkisinde, İzmit-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan ve Adapazarı istikametine seyreden 54 BA 604 plakalı minibüsün lastiği patladı.

Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Yan yatan araç, yol kenarında bulunan oto lastik dükkanı önünde park halinde olan 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı üç araca çarparak durabildi.

Sakarya'da lastiği patlayan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Kazada yolcu minibüsünde bulunan 1 kadın hayatını kaybederken, yolculardan 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.