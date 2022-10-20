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    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi

    Furkan B. idaresindeki otomobil, önce Gülçin İ.’nin kullandığı otomobile sonra da Gülçin Turgut S. idaresindeki otomobile çarparak durabildi. Araçlar, kullanılamaz hale geldi.
    • 20.10.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:43
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    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi

    Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde, Sapanca istikametine ilerlemekte olan Furkan B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıktı.

    O sırada aynı yönde seyreden Gülçin İ. idaresindeki otomobile çarpması ile Furkan B., savrularak karşı yönden gelen Gülçin Turgut S. idaresindeki lüks otomobile çarparak durabildi.

    3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücü Furkan B. ile araçta yolcu olarak bulunan Safa Ç., Levent Efe Ş. ve Eymen K. yaralandı.

    Sıkışan yaralı kurtarıldı

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araçta sıkışan 1 yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Yaralılar, bölgedeki ilk müdahaleleri sonrasında Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi VİDEO

    Kağıt gibi ezildiler

    İHA’nın haberine göre; yaralılardan Furkan B. ile Eymen K., buradaki ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Kazada, lüks otomobillerin adeta kağıt gibi ezilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi #1

    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi #2

    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi #3

    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi #4

    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi #5

    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi #6

    Sakarya’da, lüks araçlar kazada kağıt gibi ezildi #7


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