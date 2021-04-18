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    Sakarya'da makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişi yetiştirdi

    Yük treni makinistinin, iftar saati öncesi bir restorandan verdiği siparişi tren yolu kenarında bekleyen kuryeden aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 14:28
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    Sakarya'da makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişi yetiştirdi

    Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi’nde dün tren yolu üzerinde elindeki poşetle bekleyen paket servis elemanını gören bir vatandaş, durumu ilginç bularak cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

    Bu sırada Adapazarı’ndan Eskişehir istikametine gitmekte olan yük treni  yavaşladı.

    PAKETİ ALIP YOLA DEVAM ETTİ

    İftar saatine az bir süre kala makinist bölgedeki bir restorandan verdiği siparişi trenini durdurarak aldı. Makinist, paketi aldıktan sonra yoluna devam etti.

    Sakarya'da makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişi yetiştirdi ViDEO

    Sakarya da makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişi yetiştirdi #1

    Sakarya da makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişi yetiştirdi #2

    Sakarya da makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişi yetiştirdi #3

    Sakarya da makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişi yetiştirdi #4

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