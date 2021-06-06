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    Sakarya’da mantar bariyerlere çarpan araç devrildi

    Trafiğe kapalı yolda kontrolden çıkan otomobil, mantar bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan sürücü aracın içinden kendi imkanları ile çıktı.
    • AA
    • 06.06.2021 - 11:00
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    Sakarya’da mantar bariyerlere çarpan araç devrildi

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Kemal Ş. (21) idaresindeki otomobil, trafiğe kapalı Uzunkum Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nun girişinde kontrolden çıkarak mantar bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile otomobil yerden yükseldi.

    Yaklaşık 50 metre sonra devrilerek durabildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Sürücü araçtan kendi imkanları ile çıktı.

    Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sakarya’da mantar bariyerlere çarpan araç devrildi VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan sürücü, kendisini iyi hissetmeyince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sakarya’da mantar bariyerlere çarpan araç devrildi #1

    ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Yapılan kontrollerde sürücünün 1,37 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Sakarya’da mantar bariyerlere çarpan araç devrildi #2

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