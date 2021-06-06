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Sakarya’da mantar bariyerlere çarpan araç devrildi
Trafiğe kapalı yolda kontrolden çıkan otomobil, mantar bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan sürücü aracın içinden kendi imkanları ile çıktı.
- AA
- 06.06.2021 - 11:00
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Kemal Ş. (21) idaresindeki otomobil, trafiğe kapalı Uzunkum Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nun girişinde kontrolden çıkarak mantar bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile otomobil yerden yükseldi.
Yaklaşık 50 metre sonra devrilerek durabildi.
KAMERAYA YANSIDI
Sürücü araçtan kendi imkanları ile çıktı.
Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya’da mantar bariyerlere çarpan araç devrildi VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan sürücü, kendisini iyi hissetmeyince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan kontrollerde sürücünün 1,37 promil alkollü olduğu belirlendi.
Araç çekici yardımıyla kaldırıldı.