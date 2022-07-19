Sakarya'da mantar toplamak isteyen bir kişi 570 metreden dere yatağına yuvarlandı

Sakarya'da mantar toplamak isteyen bir kişi 570 metreden dere yatağına yuvarlandı

Mantar toplamak için gittiği ormanda dere yatağına düşen kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Mantar toplarken canından oluyordu...

Sakarya'nın Akyazı ilçesine ait ormanlarda sıkça rastlanan mantar bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mantar toplamak için bir araya gelen 3 arkadaş orman içerisinde vakit geçirdikten bir süre sonra kendilerinden haber alınamaması ailelerini korkuttu.

Yaralı halde bulundu

Yapılan kayıp ihbarının üzerine bölgeye AFAD, Umke ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Uzun araştırmalar sonucu 46 yaşındaki Hakan Haklıdır ve 58 yaşındaki Kadir Akdaş isimli iki arkadaş bulunurken 60 yaşındaki Cihangir Kırım'a 2 saat sonra ulaşıldı.

570 metreden dere yatağına yuvarlandı

Dere yatağında yaralı şekilde bulunan Kırım'ın yaklaşık 570 metre yükseklikten yuvarlandığı öğrenildi.

İHA'nın aktarımına göre; Ekiplerin uzun uğraşlar neticesinde kurtardığı yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



