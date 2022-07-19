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- Sakarya'da mantar toplamak isteyen bir kişi 570 metreden dere yatağına yuvarlandı
Sakarya'da mantar toplamak isteyen bir kişi 570 metreden dere yatağına yuvarlandı
- 19.07.2022 - 08:43
- Güncelleme : 19.07.2022 - 08:44
Mantar toplarken canından oluyordu...
Sakarya'nın Akyazı ilçesine ait ormanlarda sıkça rastlanan mantar bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.
Mantar toplamak için bir araya gelen 3 arkadaş orman içerisinde vakit geçirdikten bir süre sonra kendilerinden haber alınamaması ailelerini korkuttu.
Yaralı halde bulundu
Yapılan kayıp ihbarının üzerine bölgeye AFAD, Umke ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Uzun araştırmalar sonucu 46 yaşındaki Hakan Haklıdır ve 58 yaşındaki Kadir Akdaş isimli iki arkadaş bulunurken 60 yaşındaki Cihangir Kırım'a 2 saat sonra ulaşıldı.
570 metreden dere yatağına yuvarlandı
Dere yatağında yaralı şekilde bulunan Kırım'ın yaklaşık 570 metre yükseklikten yuvarlandığı öğrenildi.
İHA'nın aktarımına göre; Ekiplerin uzun uğraşlar neticesinde kurtardığı yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.