Sakarya'da mantar toplamaya giden ailenin traktörü devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mantar toplamaya gittikleri traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, mantar toplamaya giden 59 yaşındaki Şerafettin Gök'ün kullandığı traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Şerafettin Gök ile amcasının gelini olduğu öğrenilen Necla Gök (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Traktörde bulunan ve ağır yaralanan sürücü Şerafettin Gök’ün eşi Tenzile Gök ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Şerafettin ve Necla Gök’ün cenazeleri Geyve Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.