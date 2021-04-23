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    Sakarya’da markete giremeyen hırsızlar, kepenkleri kilitleyip gitti

    Marketin kepenk kapısını açtıktan sonra içeri giremeyen şahıslar, dışarıda bulunan birkaç ürünü aldı. Açtıkları kapıyı yeniden kilitleyen şahıslar, olay yerinden ayrıldı.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 11:57
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    Sakarya’da markete giremeyen hırsızlar, kepenkleri kilitleyip gitti

    Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 231’inci Sokak üzerinde bulunan bir markete gelen şahıslar, marketin dış demir kapısını açtı.

    Gece saatlerinde kilidi kıran şahıslar, marketin içine girebilmek için kapıyı zorlasa da başarılı olamadı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Dışarıda bulunan birkaç ürünü çalıp, açtıkları kepenk kapısını yeniden kilitledikten sonra şahıslar, olay yerinden ayrıldı.

    Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Sakarya’da markete giremeyen hırsızlar, kepenkleri kilitleyip gitti #1

    Sakarya’da markete giremeyen hırsızlar, kepenkleri kilitleyip gitti #2

    Sakarya’da markete giremeyen hırsızlar, kepenkleri kilitleyip gitti #3

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