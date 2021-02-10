20 yıl önce kaybettikleri yakınlarının mezar taşının çalındığını öğrenen aile, jandarmaya şikayette bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına gelen hırsızlar, 20 yıl önce vefat eden Hatice Terzioğlu’nun değeri 100 TL dahi olmayan içi kireç dolu mezar taşını çaldı.

AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

Vefat eden kadının mahallede yaşayan bir yakını durumu fark ederek aileye haber verdi. Kadının çocukları, mezarlığa gelince şok manzarayla karşılaştı.

Annelerinin mezarında yalnızca toprağın kaldığını gören aile, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Mezar başında hırsızlara tepki gösteren aile, mezarlığa güvenlik kamerası konularak önlem alınmasını istedi.

Sakarya'da mezar taşını çaldılar

"YAZIKLAR OLSUN"

Hatice Terzioğlu'nun kızı Huriye Erdoğan yaşadıkları şaşkınlığı, “Akşamdan beri şok olduk, bula bula benim annemi mi buldular, yazıklar olsun diyorum bunu yapanlara. Ceza almalarını istiyorum” sözleriyle ifade etti.

"UYKU UYUYAMIYORUZ"

Olayı duyduktan sonra tüm ailenin uyuyamaz olduğunu belirten Yüksel Terzioğlu ise “Çok üzgünüz akşamdan beri inanın uyku uyuyamıyoruz. İş buralara kadar geldiyse vay halimize diyorum. Çok ilginç, tuhaf bir olay. Annemizin mezarlığı çalınmış, şaka gibi bir şey” diye konuştu.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Torun Seçkin Terzioğlu da “Buradaki saldırı bizim ailemize yapılan bir saldırıdır, söz konusu kesinlikle mezar taşı değil. Jandarma konu ile alakalı gerekli incelemelerini başlattı, bizde durumla ilgili ifadelerimizi verdik.” şeklinde konuştu.

Jandarma, olayın sorumlularını arıyor.