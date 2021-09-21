Sakarya'da midibüs tarlaya devrildi

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan midibüsün kontrolden çıkarak mısır tarlasına uçmasıyla 7 kişi yaralandı.

Sakarya-Düzce D-100 karayolu Hasanbey Mahallesi mevkiinde, Selahattin S. idaresindeki 81 ABF 486 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Midibüs, bir süre sorna yol kenarında bulunan mısır tarlasına devrildi.

7 YARALI

Kazada; Selahattin S. ile yolcu olan C.A., A.A., O.C., İ.Ç., R.C. ve A.Ş.A. isimli toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Midibüs içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.