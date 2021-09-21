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    Sakarya'da midibüs tarlaya devrildi

    Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan midibüsün kontrolden çıkarak mısır tarlasına uçmasıyla 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 11:01
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    Sakarya'da midibüs tarlaya devrildi

    Sakarya-Düzce D-100 karayolu Hasanbey Mahallesi mevkiinde, Selahattin S. idaresindeki 81 ABF 486 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

    Midibüs, bir süre sorna yol kenarında bulunan mısır tarlasına devrildi.

    7 YARALI

    Kazada; Selahattin S. ile yolcu olan C.A., A.A., O.C., İ.Ç., R.C. ve A.Ş.A. isimli toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Midibüs içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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