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    Sakarya'da milyonluk Ferrari yolda kaldı

    Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı. Vatandaşlar ise yolda kalan aracı ittirerek çalıştırmaya çalıştı.
    • 07.06.2022 - 10:45
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    Sakarya'da milyonluk Ferrari yolda kaldı

    Sakarya'nın Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında ultra lüks spor otomobil markası Ferrari’nin milyonlarca değerindeki aracı arıza yaptı.

    Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

    Milyonlarca liralık Ferrari arıza yaptı

    Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.

    Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

    Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu

    Vatandaşlar ittirdi

    İHA'nın aktardığına göre görüntülerde, vatandaşların yolda kalan Ferrari’yi ittirdiği anlar yer aldı.

    Sakarya da milyonluk Ferrari yolda kaldı #1

    Sakarya da milyonluk Ferrari yolda kaldı #2

    Sakarya da milyonluk Ferrari yolda kaldı #3


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