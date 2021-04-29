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Sakarya'da minibüs bariyerlere çarptı
Minibüsün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
- DHA
- 29.04.2021 - 16:52
- Güncelleme : 29.04.2021 - 17:06
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine nimibüs bariyerlere çarptı.
Sürücü araçta sıkışınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Ömer Kulaç idaresindeki 54 ZL 021 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartırken, yaralanan Ömer Kulaç, araçta bulunan Oğuzhan Kulaç ve Mikail Çimen'e sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Sakarya'da minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı VİDEO