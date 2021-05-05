Sakarya'da miras kavgası: 1 yaralı

Ağabey ile kardeşin arasında çıkan miras kavgasında araya giren yenge vuruldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan miras kavgasında vurulan yenge, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAYA GİREN YENGESİNİ VURDU

Miras meselesi yüzünden ağabey Salih. Ş. ve kardeşi Saffet. Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında Salih Ş., silahını çıkartarak ateş etti.

Silahın patlaması sonrasında ise kavgayı ayırmak için araya giren kardeşinin eşi Nuran Ş. ayağından vurularak yaralandı.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan Salih Ş., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



