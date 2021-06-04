Sakarya'da, miras kavgasında hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Miras kavgası nedeniyle hayatını kaybeden Saffet Şanlı ile eşi Nuran Şanlı ve oğulları Gökhan Şanlı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde, dün gece, akrabalar arasında daha önceden satılan bir arazi parasının paylaşılamaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.Ş, amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı’yı vurdu.

AĞIR YARALANAN GÖKHAN KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Saffet Şanlı ile eşi Nuran Şanlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ağır yaralanan, Gökhan Şanlı ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Aynı aileden 3 kişinin ölmesi ile sonuçlanan acı olayın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz ay yaşanan kavga sonrasında gözaltına alınan Salih Şanlı, mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Salih Şanlı’nın oğlu, şüpheli Y.Ş. ise bu kez tartışma neticesinde amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayda kullanılan 1 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

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SON YOLCUKLARINA UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden Saffet, Nuran ve Gökhan Şanlı, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Erenler ilçesinde bulunan Kamışlı Mahalle Mezarlığına getirildi.

Hayatını kaybeden 3 kişi burada kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandılar.

Mezarlık çevresinde ise jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.









