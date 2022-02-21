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    Sakarya’da motosikletinin üzerinde yatarak seyreden sürücü

    Seyir halindeki motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü hem kendini hem diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yürekleri ağza getiren anlar ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 11:04
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    Sakarya’da motosikletinin üzerinde yatarak seyreden sürücü

    Sakarya D-100 Karayolu Hendek istikametinde akşam saatlerinde ölümü göze alan ve motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan bir sürücü, yürekleri ağızlara getirdi.

    Kafasında sadece kaskı olan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

    TIRI SOLLADI

    Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsünün yanında oturan yolcu ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.

    Görüntülerde, sürücünün yüzüstü yatarak kullandığı motosiklet ile tırı solladığı, daha sonrasında sağ şeride geçtiği ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görülüyor.

    Sakarya’da motosikletinin üzerinde yatarak seyreden sürücü #1

    Sakarya’da motosikletinin üzerinde yatarak seyreden sürücü #2

    Sakarya’da motosikletinin üzerinde yatarak seyreden sürücü #3


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