Arkadaşlarından helallik istedikten sonra nehre giren ve kaybolan Emirhan Henden’in 12 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Emirhan Henden, 6 gün önce nehrin karşısında bulunan hayvanlarına yem vermek istedi.

Bunun için botu kullanarak nehri geçmek isteyen Henden, hava şartları nedeniyle alabora olan botun suda sürüklendiğini gördü. Botun ipini çekmek isteyen Henden, suya girdi.

ARKADAŞLARINDAN HELALLİK İSTEDİ

Henden’in, suda yüzmeye başlamadan önce arkadaşlarından helallik istediği ve bir süre yüzdükten sonra bota yakın mesafede suda bağırarak çırpındığı ve gözlerden kaybolduğu anlar ortaya çıkmıştı.

Sakarya'da nehirde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu ViDEO







6 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Henden’i bulabilmek için 5 bot, 9 araç, 1 tekne ile 56 uzman ekip nehirde ve denizde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaybolduğu günden itibaren dönüşümlü nöbet tutan vatandaşlar tarafından, sabah saat 04.30 sıralarında Adatepe Mahallesi’nden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hürriyet Mahallesi’nde, Emirhan’ın cansız bedeni bulundu.

JANDARMA SUDAN ÇIKARDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, Henden’in cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Emirhan Henden’in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.